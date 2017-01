ELEIÇÕES EM LUZILÂNDIA

NOTA AO PÚBLICO

O Jornal Luzilândia, através de sua direção, torna público que durante o período da campanha eleitoral em Luzilândia estará sempre à disposição de todos os candidatos concorrentes, estabelecendo a igualdade e a paridade imposta pela lei. As assessorias dos candidatos têm toda a liberdade para enviar material de notícias dos eventos no decorrer da campanha, recebendo do JL um tratamento de absoluta imparcialidade, de modo a contribuir com o exercício da cidadania e do legítimo sufrágio universal. Entretanto, somente serão publicadas reportagens ou matérias de programas político-eleitorais que enriqueçam o estado democrático de direito. Assim, cabe às coordenações dos candidatos enviar via e-mail todo o material de seu interesse, contribuindo-se para o normal e bom desempenho da campanha que se encerrará no próximo dia 24 de julho.

A Direção